◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）救援陣の奮闘も連敗を３で止める力になった。２番手以降の５投手がそれぞれ無失点。１点リードの６回に送り込まれたドラフト２位・田和は３者凡退で開幕から１５戦連続無失点となり、阿部監督は「だから（好投を続けているから）こそああいうところで行かせているんでね。いつかは点を取られると思うんですけど、今の気持ちでやってほしい」と賛辞を贈った。