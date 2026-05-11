元日向坂４６で女優の影山優佳が元日向坂メンバーとのツーショットを公開し、ファンの間で話題になっている。先日２５歳の誕生日を迎えた影山は、１０日までに自身のインスタグラムを更新。「影山優佳ＢｉｒｔｈｄａｙＥｖｅｎｔ２０２６ 〜影山優佳からの挑戦状〜無事にとっても幸せに終えることができました」と書き始めると、「ゲストでお越しくださったラランド ニシダさん、吉住さん、そして陽菜私の願いを叶えてく