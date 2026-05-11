◆米大リーグホワイトソックス２―１マリナーズ（１０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が１０日（日本時間１１日）、本拠のマリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３打数１安打１三振１四球。チームは逆転勝ちし、連勝で２カードぶりに勝ち越した。村上は第１打席で空振り三振し、リーグ最多の６０三振に一番乗り。第２打席は一ゴロだった。７回には中前安打を放ち、２