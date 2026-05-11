アメリカとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、イラン側がアメリカ側の提案に対する回答を送ったと報じられました。アメリカのトランプ大統領は「断じて受け入れられない」と批判しています。イラン国営メディアは10日、イランが仲介国のパキスタンを通じて、アメリカ側の提案に対する回答を送ったと報じました。別のイランメディアは、イラン側の回答について、レバノンを含む包括的な戦闘の終結と船舶の安全を確保するための取り組