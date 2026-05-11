【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 バイエルン（日本時間5月10日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】塩貝健人、激しいフィジカルコンタクト→怪物FWケインを吹き飛ばすヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、バイエルンのエースであるイングランド代表FWのハリー・ケインを吹き飛ばした。フィジカルコンタクトにファンが衝撃を受けた。残留争い中のヴォルフスブルクは、日本時間5月10日のブンデスリーガ