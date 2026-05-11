イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イラン側からの回答を受け取ったとしたうえで、「断じて受け入れられない」と批判しました。トランプ大統領は10日、自身のSNSに「イランのいわゆる“代表者”たちからの回答を先ほど読み終えた」と書き込み、アメリカ側の提案に対する回答を受け取ったことを明らかにしました。そのうえでトランプ大統領は、「気に入らない。断じて受け入れられない」と厳し