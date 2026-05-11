世界保健機関（WHO）の感染症・パンデミック対策専門家、マリア・バンケルコフ博士は5月9日、「ハンタウイルス感染が発生したクルーズ船「ホンディウス号」の乗船者が間もなく避難のため下船させられるが、すべての乗船者に対して42日間の健康監視と経過観察を実施するよう求める。現時点で一般公衆が直面するリスクは依然として低い」との見解を示しました。WHOが5月8日に発表した最新の疫学報告によると、同機関は5月2日にクルー