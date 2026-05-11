○ホワイトソックス2−1マリナーズ●＜現地時間5月10日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが西地区2位マリナーズとの本拠地3連戦を勝ち越し。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、2試合ぶり安打含む2出塁を記録した。マリナーズ先発はMLB通算49勝の右腕ギルバート。初回の第1打席はスライダーを4連投され空振り三振。4回裏の第2打席はカウント2-2から外角低めのスライダーで一ゴロに倒れた