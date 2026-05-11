電子コミックサービス「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン『シークレットスターライブ』が、5月9日の更新で完結を迎えた。 【画像】『ReLIFE』夜宵草の新作『シークレットスターライブ』 本作は、アニメ化もされた『ReLIFE』夜宵草の新作。政略結婚を回避するため、そしてアイドルへの足がかりを得るため、VTuberへ転身した女子高生・琴夏が夢を追う物語。SNSで一目惚れしたイラ