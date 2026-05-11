ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が10日（日本時間11日）、本拠でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。3打数1安打1四球で2−1の勝利に貢献した。マリナーズ先発の右腕・ギルバートと対戦した初回の第1打席は空振り三振、4回の第2打席は一ゴロだった。0−1で迎えた7回の第3打席は2番手左腕・フェレールと対戦。1ボール1ストライクからの3球目、チェンジアップにタイミングを崩されながらも、トップをしっかり残した