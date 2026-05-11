◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）ピンクに染まった腕を誇らしげに掲げた。平山功太内野手（２２）が重苦しい空気を変えた。２回２死二塁の第１打席で、初球の高めフォークを逃さず左前へ。チーム４試合ぶりの先取点となる適時打に「あまり後先のこと考えず、自分のスイングができてよかった」。２戦連続スタメン起用に応える一打で、計９得点への風穴を開けた。湿り気味の打線に火をつけた。