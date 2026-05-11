◆米大リーグホワイトソックス―マリナーズ（１０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が１０日（日本時間１１日）、本拠のマリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場した。第１打席で空振り三振し、リーグ最多の６０三振に一番乗り。７回には中前安打を放ち、２試合ぶりの安打を記録していた。０―１で迎えた８回、先頭のグリチェクの２号ソロで同点に追いつき、なお１死三塁で村