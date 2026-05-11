フジテレビ系で放送中の北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の第6話、荒木飛羽と市原匠悟が出演することが決定した。 参考：荒木飛羽が『あなたの番です』を大きく動かす視聴者の興奮を掻き立てる存在感 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の