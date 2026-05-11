「桜ミク×弘前さくらまつり」、「初音ミク×弘前りんご」（KADOKAWA）のそれぞれの描き下ろしイラストを使用したコラボグッズが5月7日から5月31日まで「カドスト」にて受注販売された。 【画像】「桜ミク」グッズの新ラインナップ 「桜ミク×弘前さくらまつり」と「初音ミク×弘前りんご」の新作コラボグッズは、青森県弘前市にて、2026年4月17日より販売されている商品。5月7日（木）より、「カドスト」にて受注販売の受付