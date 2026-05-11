人気ポッドキャスト「Off Topic」を手がける宮武徹郎・草野美木による初の著書『未来検索情報の海から「これから」を見つけ出す技術』が、9月18日にクロスメディア・パブリッシングより刊行されることが発表された。 「アドバイスしない」編集術佐渡島庸平『編集者のフィードバック』5月1日刊行 本書は、累計再生数1億回を超えるテック系ポッドキャスト「Off Topic」のパーソナリティ二人による初の書籍。ア