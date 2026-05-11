【ブンデスリーガ第33節】(OPELアレーナ)マインツ 1-3(前半0-1)ウニオン・ベルリン<得点者>[マ]シェラルド・ベッカー(48分)[ウ]アンドレイ・イリッチ(38分)、オリバー・バーク(88分)、ヨシプ・ユラノビッチ(90分+1)<警告>[マ]アントニー・カシ(7分)、イ・ジェソン(75分)[ウ]デリック・ケーン(80分)