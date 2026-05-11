◎ソフトバンク・栗原は試合前からそわそわ。「今日から大相撲や。見ないとね」。夏場所初日を気にする好角家です。◎ヤクルト・池山監督は次カードで対戦が予想される阪神・高橋の対策について「こそっとAIに聞いとかないと。なんかヒントあるかも分かれへんやんか」。答えが気になりますね。◎西武・西口監督は今季1号2ランを放った西川に「ホームランの打席だけ良かったですね。久々に良い仕事をしてくれたんじゃないです