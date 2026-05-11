無敗でのG1戴冠が、あと一歩のところでスルリと逃げていった。2戦2勝で臨んだアスクイキゴミは、16番枠から発馬を決めて中団の外を追走。直線で大外から伸びて先頭に躍り出たものの、外から強襲した勝ち馬に鼻差かわされて2着に敗れた。それでも初コンビだった戸崎は「外枠とG1で今までと違う内容の競馬になったが、後ろからリズム良く運べた。勝負どころで少しもたつくも、エンジンが掛かってからはしっかり反応した。こういう