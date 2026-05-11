▼4着ローベルクランツ（松山）馬群の中でコントロールが利いていた。能力を出せれば、これくらいはやれる馬。今のメンタルだと距離がもう少しあってもいいかもしれない。▼5着ダイヤモンドノット（川田）とてもいい内容でいい走りをしてくれました。千六はやはり長かった分、この結果になりましたが、それでも素晴らしい走りをしてくれました。▼6着レザベーション（原）内の馬を出していくのに、本来のリズムよりはちょっ