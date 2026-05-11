開催：2026.5.11 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 5 - 0 [アストロズ] MLBの試合が11日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとアストロズが対戦した。 レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するアストロズの先発投手は蠟緂威で試合は開始した。 4回裏、5番 ジェフリー・ブルデー 4球目を打ってライトへの