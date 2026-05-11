開催：2026.5.11 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 1 - 4 [レイズ] MLBの試合が11日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレイズが対戦した。 Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。 1回表、2番 フニオール・カミネロ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでレイズ得点 BOS 0-1 TB 3回表、