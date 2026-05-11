3着は皐月賞15着から臨んだ6番人気アドマイヤクワッズ。上位2頭には切れ負けしたが、先団の後ろから直線でしっかり末脚を伸ばして地力を示した。騎乗した坂井は「マイルなら力を発揮できる。負けはしたが、いい走りだった」と大敗からの巻き返しにホッとした表情。友道師も「マイルなら最後まで集中して走れるね」と同意見。今後は「もうひと回り成長してくれれば。このまま（ノーザンファーム）天栄から北海道へ移動して秋に