開催：2026.5.11 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 2 - 1 [アスレチックス] MLBの試合が11日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアスレチックスが対戦した。 オリオールズの先発投手はキーガン・アキン、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。 2回表、6番 カルロス・コルテス 5球目を打ってレフトへの犠牲フラ