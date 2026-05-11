◇セ・リーグヤクルト0―4広島（2026年5月10日マツダスタジアム）ヤクルトは小刻みな継投の前に今季最少タイの3安打と沈黙し、今季5度目の零敗を喫した。連勝は3で止まったが、池山監督は「また切り替えていく」と前を向いた。広島県呉市出身で地元でプロ初先発となった石原は3回2安打1失点で初黒星。観戦した両親や親戚の前で凱旋勝利とはならず「ふがいないピッチングだった」と悔やんだ。2軍再調整となる見込みで「課