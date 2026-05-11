◇セ・リーグ巨人9―4中日（2026年5月10日バンテリンドーム）巨人捕手・大城の頭部にバットが直撃し、一時中断した。9回の守備で、代打・木下が2球目を空振りするとフォロースルーが大きく、バットの先が大城に直撃。痛みに顔をゆがめたが、そのままプレー続行して大事には至らなかった。4月16日のヤクルト―DeNA戦で球審・川上拓斗審判員の頭部に打者のバットが直撃するなど同様の事案が相次ぎ、NPBも危険なスイングを