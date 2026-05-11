俳優の城田優（40）が10日、都内で行われた「日比谷ライブパフォーマンスアワード」で審査員を務めた。表彰式後には、グランプリを獲得したONさんと対談を実施。ONさんから今後の野望を聞かれ「今後は育成に力を入れていきたい」と裏方としての夢を熱弁。「自分はたくさん輝かせてもらって、いろんな方に応援してもらえた。いろんな夢がかなった人間として、今度は誰かの夢の応援をしたい」と力を込めた。