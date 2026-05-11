西武は10日、高橋光成投手（29）が海外フリーエージェント（FA）権の取得資格条件を満たしたと発表した。「まずは目の前のシーズンに集中し、チームの勝利に貢献できるよう全力でプレーしたい」とコメントした。昨オフにポスティングシステムでのメジャー移籍を目指したが、断念して残留した。今季は6試合に登板して4勝2敗、リーグトップの防御率0・84。広池浩司球団本部長は「本人の権利と分かった上で、残留オファーすると