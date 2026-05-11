◇東京六大学野球第5週最終日東大8−5法大（2026年5月10日神宮）2回戦2試合が行われ、東大が8―5で法大に打ち勝ち、2連勝で17年秋の法大戦以来17季ぶりの勝ち点を挙げた。春季リーグ戦における法大戦2連勝で勝ち点獲得は、1928年以来98年ぶりの歴史的快挙となった。立大は初回に一挙7得点するなど18安打15得点の猛攻で早大に2連勝し、今季初の勝ち点を挙げた。マウンドで歓喜の輪が広がった。東大が17年秋の法大戦以来17