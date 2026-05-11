3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC」が10日、東京競馬場で行われ、1番人気のロデオドライブが優勝を飾った。鞍上のダミアン・レーン（32）は当レース初制覇。管理する辻哲英師（46）は開業6年目、4度目のG1挑戦で初勝利を果たした。これで今春のG1シリーズは、高松宮記念から1番人気が7連勝（J・G1含む）となった。母の日にピンク帽2頭の一騎打ち。写真判定の末、掲示板の頂点にともった数字は「17」。ロデオドライブが史上