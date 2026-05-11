◇パ・リーグ西武6―1楽天（2026年5月10日ベルーナD）ピンクバットが映えた。西武・西川が4回1死二塁、藤井のスライダーを右翼席に叩き込んだ。今季出場24試合目での1号2ランは、NPB通算11万1111号。1並びのメモリアル弾で今季初の4連勝に貢献し「運が良かったですね。ギリギリだったので全力で走った。確信歩きができないので」と笑った。1番復帰もアピールだ。昨季は1番打者として107試合出場で118安打、10本塁打した