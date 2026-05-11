■ＰｏｗｅｒＸ 14,090円(+3,000円、+27.1％) ストップ高 パワーエックス [東証Ｇ]がストップ高。前日7日比3000円高の1万4090円をつけ、上場来高値を更新した。同社は大型蓄電池の製造・販売などを手掛ける。昨年12月の上場以来、高成長期待を背景に次第に人気が高まり、足もと上げ足を加速させている。7日取引終了後にモンテネグロ国営電力会社と蓄電システムに関する戦略的協力について覚書を締結したと発表し