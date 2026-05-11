◇セ・リーグDeNA0―3阪神（2026年5月10日甲子園）DeNAは打線が沈黙し、今季4度目の零敗を喫した。相川監督は「良い投手をどう攻略するかというプランが足りなかった」と振り返った。初回無死二塁の好機を生かせず無得点に終わると、その後は相手先発・才木に7回まで二塁すら踏ませてもらえなかった。6安打無得点に終わり、5年ぶりの甲子園での同一カード3連勝はならず。母の日の勝利を目指していた先発・石田裕は6回2失