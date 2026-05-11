俳優の福士誠治（42）が10日、都内で主演ドラマ「DEADEND羅刹の刻印」（U―NEXTで22日配信）の完成披露上映会に出席した。やくざの抗争で両親を殺された青年が、復讐（ふくしゅう）のため裏社会に身を投じていく任（人ベンに峡の旧字体のツクリ）アクション。福士は、白い仮面を着けてのアクションがあり「息ができないし視界も狭かったけれど、やるしかなかった」と苦笑交じりに回想。そして「血や殴り合いが苦手な人も、