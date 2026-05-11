生産牧場ノーザンファームは土曜の京都新聞杯、エプソムCを制して史上初の14週連続JRA重賞Vを達成。勢いそのままに、この日もG1タイトルをもぎ取った。19年アドマイヤマーズ以来、7年ぶり通算9勝目。中島文彦ゼネラルマネジャーは「陣営が馬具を工夫して、ジョッキーも上手に乗ってくれた」とうなずく。母の産駒には1歳にミスターメロディの牝馬、当歳にはダノンキングリーの牝馬がいて、現在はサートゥルナーリアの子を受胎中