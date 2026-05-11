◇高校野球春季大阪大会決勝履正社7―6関大北陽（2026年5月10日大阪シティ信用金庫スタジアム）大阪大会決勝が10日に大阪シティ信用金庫スタジアムで行われ、履正社が関大北陽を下し、16年以来10年ぶり6度目の優勝を果たした。1点劣勢の9回1死無走者から逆転でつかんだ王者奪還。西武・辻竜太郎2軍野手チーフコーチの息子で主将の竜乃介（3年）が1安打2打点で貢献し「やっぱり履正社は強いぞと見せたかった」。2―0の2回