「どうぞこのまま」のヒットで知られるシンガー・ソングライターの丸山圭子が72歳の誕生日を迎えた10日、都内でバースデーライブを行った。「パーティーライブですので私も一緒になって楽しみたい」と意気込み、最新アルバム「彩色兼美」の収録曲など12曲を熱唱。「おかげさまで声はまだまだ衰えていないと思いますので、これからも元気に歌い続けていきたい」と呼びかけた。