◇セ・リーグ巨人9―4中日（2026年5月10日バンテリンドーム）巨人・坂本が川上哲治を抜いて球団単独最多に立つ通算1664本目の単打を記録した。8回2死一塁で代打で登場。藤嶋の低めカーブを拾って左前打を放った。「打てて良かったです」と母の日仕様のピンクバットで節目の一打。2日の阪神戦以来8日ぶりの打席にも「全然問題なく」と怠ることない準備で結果を出した。