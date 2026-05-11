◇セ・リーグ巨人9―4中日（2026年5月10日バンテリンドーム）両腕に着けたピンクのリストバンドが光る。母の日の試合前。巨人・浦田は、母・智美さんへ「ありがとう」と短いメッセージを送った。最愛の母へ、日頃の感謝を伝える3安打4打点だ。「今日は母の日なので、お母さんにヒットをプレゼントしました。勝ちました！」宿舎の朝食会場で阿部監督から「今日、ショートで行くぞ」と6試合ぶりのスタメン起用を告げられ