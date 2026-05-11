「リング」「らせん」などのホラー小説で知られる作家の鈴木光司さん（享年68）の訃報から一夜明けた10日、鈴木さんが生み出したキャラクター「貞子」が公式SNSで追悼した。「いつもパワー全開で、とてつもないエネルギーに満ちあふれていた偉大なる父。ご冥福をお祈りしようと思います」とつづった。貞子は鈴木さんの小説が原作のホラー映画「リング」（1998年公開）に登場。井戸からはい出てくる様子は日本中を恐怖に陥れ、