◇パ・リーグロッテ3−8ソフトバンク（2026年5月10日みずほPayPayドーム）ロッテのドラフト2位・毛利が地元・福岡で初登板も4回1/3を5安打5失点。中1だった16年に球宴の始球式を務めるなど思い出の詰まったマウンドで、観戦した両親や家族の前で悔しい2敗目を喫した。2点リードの3回に周東に右中間適時三塁打を浴び、さらに本盗を許して追いつかれ、4回には栗原に右越えソロを被弾。「打たれた球は全部甘いところに行っ