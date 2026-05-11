【騎手】レーンは当レース6回目の騎乗で初勝利。JRA重賞制覇はフローラS（ラフターラインズ）以来、通算19勝目。【調教師】辻師は昨年のイミグラントソング（11着）に続く管理馬延べ2頭の出走で初勝利。JRA重賞は25年ニュージーランドT（イミグラントソング）以来、通算3勝目。【種牡馬】サートゥルナーリア産駒は今年3頭を含む延べ4頭の出走で初勝利。JRA・G1は25年朝日杯FS（カヴァレリッツォ）以来で通算2勝目。【牡馬