◇東京六大学野球第5週最終日立大15−2早大（2026年5月10日神宮）立大は18安打で15得点を奪って大勝した。初回に6安打を集め、敵失も絡めて一挙7得点。2、3回にも加点して序盤で試合を決めた。今季初の勝ち点を挙げた木村泰雄監督は「明治戦で初回に4点取ってやられていますからね。何点あってもです。（先発の）田中は俺に任せてくれって感じだったので8回まで投げてもらいました」と、久しぶりに明るい表情で振り返っ