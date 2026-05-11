代表馬主の吉田勝己氏はNHKマイルC初制覇。今年はフェブラリーS（コスタノヴァ）、桜花賞（スターアニス）に続き、上半期で早くもG1・3勝目となった。吉田氏は「強かったですね。今日は直線外にいた馬がよく来ていたので、（進路は）一番外が良いと思っていた。道中もずっと外で普通は距離損なんですけど、レース的には良かったのでは」と勝因を分析。続けて「勝ったと分かったのは最後の最後。本当にギリギリで力が入りました