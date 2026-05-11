【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは１０日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真はエンゼルス戦に４番三塁で出場し、一回に適時二塁打を放って４打数１安打１打点だった。試合は１―６で敗れた。◇母の日に合わせてピンク色のバットやソックスで試合に臨んだ岡本が、勝負強さを発揮した。一回二死二塁、フルカウントから内角低め、９６・８マイル（約１５５・８キロ）のシンカーを鮮やかに引っ張った。左翼線へ