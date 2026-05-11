【ワシントン共同】米政府高官は10日、トランプ大統領が中国の習近平国家主席との会談でイラン情勢を巡り協議するとし、イラン産原油購入への対中制裁などが議題になると述べた。台湾問題も議論し、米側が台湾政策を変えることはないだろうと強調した。ホワイトハウスの副報道官はトランプ氏が北京に現地時間13日夜に到着し、14日に首脳会談を開くと明らかにした。米政府高官によると、米中首脳は経済分野の新たな対話の枠組み