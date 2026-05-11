【ロサンゼルス共同】右腕の疲労で負傷者リスト（IL）入りしている米大リーグ、アストロズの今井達也が12日午後7時10分（日本時間13日午前9時10分）開始の本拠地でのマリナーズ戦で先発としてメジャーに復帰することが決まった。10日、球団が発表した。米1年目の今井は開幕ローテーションに入ったものの、3度目の先発だった4月10日のマリナーズ戦で1死しか取れずに降板。右腕に異変を訴え、ILに入った。今月5日に傘下マイナー3