◇第13回木南道孝記念陸上競技大会(10日、大阪・ヤンマースタジアム長居)女子棒高跳びの諸田実咲選手(アットホーム)が4m50の日本新記録で大会を制しました。ただ一人、4m41を成功。優勝を決めると、4m50の高さは一発で成功させ、両手でガッツポーズをしました。「やっと跳べたなって気持ち」率直な言葉を出した諸田選手は、2023年のアジア大会で4m48の日本記録を樹立。自らの記録を2cm更新したことには、「去年大きなケガがあって