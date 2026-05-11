◇パ・リーグ楽天1−6西武（2026年5月10日ベルーナD）楽天は投打ともに低調で今季3度目の4連敗で、借金はワーストの5に膨らんだ。中5日で先発の滝中が今季最短の1回2/3で降板。初回先頭の長谷川への死球など3四死球と安定感を欠き、2失点で2敗目の右腕は「守備からリズムをつくれるような投球をしたかったが、ベース板の上で勝負できなかった」と悔やんだ。同一カード3連敗は今季初で、対西武戦も5連敗。三木監督は「完