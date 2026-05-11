大相撲五月場所初日大相撲五月場所が10日、東京・両国国技館で初日を迎え、炎鵬（伊勢ヶ濱）が復活勝利を飾った。首の脊髄損傷を負ってから3年。関取復帰を果たした31歳の化粧まわしにも注目が集まった。西十両十四枚目の炎鵬が、東十両十四枚目の栃大海を押し出しで下した。2023年五月場所で首の脊髄損傷を負い、6場所連続で全休。一時は序ノ口まで転落したが、五月場所で再び十両に。幕内経験者が序ノ口まで番付を落とした