元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が１０日までに自身のインスタグラムを更新。韓国での写真を披露した。「ＰｈｏｔｏｂｙＹｕｍｅ，ｉｎＫｏｒｅａ」とつづりコーヒーを片手にほほ笑む写真や、打って変わっておどけた表情の写真などをアップした。「Ｙｕｍｅ」とは妹の鈴木夢のことであり、「＃家族に写真撮ってもらうとふざけたくなっちゃうよね」のハッシュタグを付け、兄妹仲の良さを見せた。この投稿に